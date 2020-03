5 surse de proteine de care uitam tot timpul

1. Cele mai bune pentru diete: Nuci, alune, fistic migdale si seminte

Migdalele si fisticul au aproximativ 5-7 g de proteina la 28,4 g produs; nucile de macadamia si alunele au 2-3 g proteina la 28,4 g produs.

Avand in compozitia lor proteine, dar si grasimini sanatoase mononesaturate si fibre, nucile, alunele, fisticul si migdalele sunt surprinzator de satioase. Poate tocmai de aceea, studiile au gasit o legatura intre consumul acestor produse si scaderea in greutate. Intr-o cercetare, persoanele care au consumat 70 migdale pe zi (coroborat cu reducerea caloriile) au pierdut 18% din greutatea corpului.

O femeie cu o greutate medie de 68 de kg are nevoie de 60-100g de proteine pe zi sustine Lauren Schmitt, fondatoarea Healthy Eating & Training. In loc sa incerci sa mananci tot necesarul de proteina la o singura masa, mai bine consumi cantitati mici pe toata durata unei zile. In acest fel, starea ta emotionala va fi echilibrata la fel si foamea si nivelul zaharului din sange. Imprastie nuci, alune, migdale pe alimente precum cerealele, terci de ovaz, salate si fructe.

2. Cea mai buna alternativa la carnea de pui: soia

O ceasca de soia gatita contine aproximativ 17g de proteina. Sub forma de tofu, o jumatate de ceasca de soia contine circa 10 grame.

Soia este singura planta considerata a fi o „proteina completa", ceea ce inseamna ca furnizeaza toti aminoacizii esentiali de care organismul are nevoie pentru a fi sanatos, sustine Sumner Brooks, fondatoarea Not on a Diet. Este un motiv pentru care vegetarienii iubesc soia: tofu poate rivaliza cu puiul fript. Incearca soia fripta cu seminte de dovleac pentru o gustare sanatoasa, bogata in proteine.

Ar trebui sa stii ca din alimentele procesate de soia lipsesc alti nutrienti si fibre solubile, explica Brooks (si din cauza modului in care proteina este izolata ai putea furniza corpului anumite substante chimice nenaturale).

