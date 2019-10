5 zodii vor scăpa de necazuri până la sfârşitul anului

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Sfârşitul anului vine cu veşti bune pentru 5 zodii care se pare că vor scăpa de necazuri până la venirea noului an. Gemenii sunt un exemplu de perseverenţă, de la care ar trebui să învăţăm că doar prin ambiţie ne putem îndeplini visele şi putem scăpa de probleme, iar săgetătorii au parte de o creştere salarială care îi va ajuta să scape de o parte din necazurile pe care aceştia le au. Care sunt zodiile care vor scăpa de necazuri până la sfârşitul anului Gemeni: 21 mai – 21 iunie Gemenii se numără printre zodiile care au parte de noroc şi care vor reuşi să scape de necazuri până la sfârşitul anului 2019. Se pare că viitorul sună foarte bine şi că toate dorinţele pe care şi le-au pus au fost ascultate şi, în sfârşit, vor fi îndeplinite. Gemenii sunt exemplu demn de urmat, de ambiţie şi perseverenţă, fiind fruntaşi la aceste două capitole. De la ei putem învăţa cum să nu renunţăm niciodată şi cum să credem în forţele proprii. Iată că nativii din zodia gemeni vor reuşi să scape de necazuri până la sfârşitul anului, vor reuşi să îşi regleze toate conturile şi să ajungă acolo unde îşi doresc. Cu acest prilej, gemenii vor scăpa şi de tensiunile din familie şi de toate problemele care apăreau între membrii acestora, reuşind din nou să se instaleze pacea şi starea de bine care au fost demult uitate. Leu: 23 iulie – 22 august Lei sunt de asemenea pe lista celor care văr scăpa de necazuri până la sfârşitul acestui an. Problemele financiare care le făceau viaţa foarte grea leilor încep să se rezolve încet, încet şi lumina de la capătul tunelului pare din ce în ce mai proeminentă. Problemele prin care au trecut aceste zodii până acum, nu au făcut decât să îi întărească, să le dea curaj şi dorinţă de a depăşi orice obstacol care le iese în care şi care pare imposibil de traversat. Începutul noului an îi va găsi pe nativii din zodia leu mul mai împăcaţi cu ei înşişi şi cu cei din jurul lor. De asemenea, toate datoriile pe care le-au avut până acum vor fi achitate datorită unui ajutor pe care îl vor primi într-un mod neaşteptat şi care va face ca sărbătorile de iarnă să fie mult mai frumoase şi liniştite, şi să le petreacă cu pace în suflet şi în armonie. Balanţă: 23 septembrie – 22 octombrie Balanţele vor alunga încet necazurile care nu le-au dat pace deloc în ultima vreme. Problemele de sănătatea le-au pus multe piedici nativilor din zodia balanţă şi i-au făcut uneori să îşi piardă speranţa şi să se gândească la faptul că nu mai există cale de scăpare. Citeste articolul complet pe horoscop Clair.ro loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay