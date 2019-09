6 lucruri surprinzătoare despre infidelitate

Iata cum explica psihologii acest fenomen, dar si alte mituri despre infidelitate.

1: Cei mai multi dintre barbati isi iubesc sotiile, desi sunt infideli

Barbatii care inseala isi iubesc in continuare sotiile, insa nu sunt satisfacuti de actuala stare a lucrurilor. „Infidelitatea apare, de obicei, in faza de iubire prieteneasca, cand cuplul are deja copii si consolideaza ceea ce au construit impreuna. Si in vreme ce el este multumit de multe aspecte ale vietii sale de cuplu, ii lipseste romantismul de la inceputul relatiei. Desi, se credea ca doar femeile sunt cele care se plang de acest aspect si barbatii sunt afectati de disparitia romantismului. De obicei, barbatii sufera in tacere, dupa care incep sa caute in alta parte", sustine psihologul Andra Brosh. Pentru a evita acest lucru in casnicia voastra, petreceti seri in oras, planuiti timp pentru sex si discutati si despre sperante si visuri si nu doar despre ce se intampla la munca sau despre ultimul meci de fotbal al copilului.

2: Barbatii au aventuri cu femei pe care le cunosc

In general adulterinii nu aleg femei din cluburi de noapte. „Primul meu sot m-a inselat cu o prietena din copilarie. Familia lui si familia ei au fost apropiate mereu asa ca n-au pierdut niciodata legatura", marturiseste o femeie inselata. Mary Jo Rapini specialist in psihologia cuplului explica: „Multe doamne cred ca femeile care accepta sa se culce cu un barbat insurat sunt usuratice, insa nu au dreptate. Relatiile incep mai intai sub forma de prietenie. Tocmai de aceea este o idee excelenta sa-l faci pe sotul tau sa simta mai legat de tine decat de colega de la birou. Dupa o perioada, sotii merg fiecare la locul de munca, au grija de copii insa fac lucruri diferite seara, iar acest lucru trebuie sa inceteze". Rapini le sfatuieste pe sotii sa mearga in acelasi timp in pat cu sotii lor si sa se imbratiseze mai des.

