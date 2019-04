7 tipuri de parinti toxici. Te recunosti?

Conform expertului in parenting de la GalTime.com, viteza cu care se schimba lumea de vreo 20 de ani incoace a dus la modificari importante si in stilurile de parenting si multe dintre noile stiluri nu sunt deloc benefice copiilor. Sigur ca ii iubim, dar uneori tiparele noastre de comportament fata de ei incalca toate regulile impamantenite si indelung verificate de crestere a unui copil cu caracter puternic, echilibru, sanatate emotionala si siguranta de sine. De fapt, aceste stiluri toxice de parenting sunt responsabile in parte pentru propriile noastre sentimente de insatisfactie, neliniste si neincredere in propriul stil de parenting, dar si pentru numarul tot mai mare de copii stresati si dezechilibrati emotional.

1. Parintele "closca"

Cocolosesti copiii, esti mereu cu ochii pe ei si te repezi sa inlaturi orice obstacol le-ar putea iesi in cale

Parintii de acest gen le sufla mereu in ceafa copiilor si nu se dau in laturi de la nimic cand vine vorba de copiii lor. Le termina ei temele, le fac si refac referatele si dau navala sa-i salveze cand apare orice problema, oricat de mica. Atentie: un copil care a fost intotdeauna salvat si supravegheat in fiecare secunda ar putea avea probleme in a-si dezvolta calitati cruciale in viata, cum ar fi increderea in sine, capacitatea de a lua decizii si cea de a gasi solutii la probleme.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.