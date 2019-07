7 trucuri pentru a deveni expert în limbajul trupului

Comunicarea eficace inseamna influentare, indiferent ca te adresezi unei multimi sau unei singure persoane. Exista cateva trucuri legate de limbajul corpului care te vor ajuta sa captezi atentia oamenilor asupra spuselor tale. Ele fac diferent dintre a fi auzit si a captiva pe cineva.

Iata 7 trucuri pentru a deveni expert in limbajul trupului.

1. Drept, dar nu rigid

Postura este unul dintre primele lucruri pe care le va observa cineva la tine. Cheia este sa stai drept, fara sa lasi aparenta de rigid. Trebuie sa emani incredere si putere si sa stai ca si cum te-ai afla sub inspectia unui grad superior. Daca postura denota slabiciune, cu umerii in jos si capul plecat atunci oamenii iti vor observa slabiciunea. Daca te plimbi rigid, atunci oamenii vor crede ca esti arogant. Asadar stai drept, relaxeaza-ti umerii si tine capul sus.

2. Strangere de mana

Daca esti barbat, primele lucruri pe care le-ai invatat este ca atunci cand cunosti pe cineva sa-i strangi mana. Insa strangerea de mana nu este o batalie a vointelor. Nu trebuie sa incerci sa zdrobesti mana celeilalte persoane, desi poate exista un timp in care strangerea va fi mai ferma decat de obicei. Ca de exemplu, atunci cand intalnesti pentru prima oara un baiat care iti va scoate fiica in oras. In circumstante normale, vrei ca strangera ta de mana sa fie ferma, fara a fi zdrobitoare. O strangere de mana poate transmite o multime de mesaje asa ca fii atent sa transmiti exact ce vrei.

3. Pozitia corespunzatoare a corpului

Modul in care iti tii corpul influenteaza conversatia. O postura deschisa spre interlocutor indica o urma de vulnerabilitate ceea ce te face sa fii perceput drept o persoana abordabila.

