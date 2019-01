8 mituri despre sexul la 40 de ani

1. Cele cateva kilograme in plus te fac dizgratioasa

Sa fie clar: bucuria sexului nu tine de cate kilograme ai, ci de felul in care te simti in clipa aceea. Lipsa de incredere in tine poate aparea indiferent de cate kilograme ai. In plus, mai trebuie sa intelegi ca barbatilor chiar nu le pasa de cele cateva kilograme in plus pe care tu le vezi obsesiv. Ridurile, colaceii si ceva celulita nu inseamna nimic pentru 99% dintre barbati. Toate micile imperfectiuni fizice compenseaza cu celelalte calitati unice ale fiecarei femei.

2. "Daca niciodata n-am avut orgasm, acum cu atat mai putin o sa incep sa-l am"

E o afirmatie complet falsa. Unele femei incep sa simta cu adevarat placerea dupa a doua nastere si dupa 40 de ani. In plus, placerea are mare legatura cu satisfactia generala a propriei vieti: atunci cand te certi cu sotul, atunci cand esti stresata, aceste detalii isi spun cuvantul si in gradul de placere pe care il simti. Dimpotriva, daca traiesti o perioada prolifica la serviciu, daca viata ta e echilibrata, totul se va reflecta si in sex.

3. Corpul tau nu mai e sexy o data ce te apropii de premenopauza

Schimbarile care intervin in corpul tau o data cu anii premenopauzei constau in cicluri menstruale mai neregulate sau o eventual lubrifiere vaginala diminuata. Dar, indiferent de schimbarile prin care ai trece, corpul tau poate ramane la fel de plin de viata si sexualitate. Eventualele bufeuri sau inroseli la nivelul pielii pot fi cauzate de fluctuatiile hormonale din corpul tau, caz in care este bine sa le discuti cu medicul tau de familie. Dar aceasta perioada, o data ce copiii din casa au crescut si nu mai depind de tine, poate fi una infloritoare din punct de vedere sexual, in care sa experimentezi si sa te simti extraordinar.

