9 colegi de serviciu de care trebuie să te fereşti

Si cum performantele tale la birou pot fi influentate de colegi trebuie sa stii care sunt persoanele de care trebuie sa te feresti, fie si emotional.

1. Barfitorul

27% dintre noi au colegi la birou carora le place sa dezvaluie secretele altora pe care le-au aflat intamplator. La locul de munca un singur cuvant spus aiurea poate face diferenta intre a respecta un om si a-l face de rusine, mai ales cand aceste dezvaluiri sunt facute dupa orele de program.

O asemenea este gura sparta poate fi mai rea decat o informatie confidentiala aparuta pe peretele unei retelele de socializare. Tocmai de aceea pastreaza numai pentru tine anumite detaliile personale precum si secretele care tin de munca ta de la birou, departe de acesti oameni cu gura bogata.

2. Pierde-vreme

Acest coleg este probabil cel mai amuzant dintre toate persoanele cu care imparti biroul, tocmai de aceea te poate induce in eroare foarte usor. El este cel care intotdeauna insista pentru inca o tigara sau inca un pahar de apa, sau pentru a lungi pauza macar cu 2 minute. „Relaxeaza-te, prietene!", „Ca n-o fi foc!".

Problema este ca aceste obiceiuri pot fi usor de copiat. Tocmai de aceea, bucura-te de prezenta sa insa nu face ca el, care vine ultimul si pleaca primul.

3. Tradatorul

Colegul tradator va fi primul care ii va oferi detalii despre cum iti faci tu treaba, sefului direct. Ce-l face mai periculos este ca tu il crezi prietenul tau, iar el te toarna cu prima ocazie. In plus, acest om niciodata nu-si va recunoaste greselile si va cauta mereu in jur, tapul ispasitor. Nu ti-ai dori sa fii tu acela, nu-i asa? Ai grija!

