9 sfaturi sa slabesti. Ce trebuie sa faci ca sa-ti mentii greutatea

Problema oamenilor care vor sa slabeasca este ca renunta la dieta aleasa daca rezultatele asteptate nu apar rapid. Modalitatea ideala de a scapa de kilogramele in plus este sa inveti cum sa schimbi anumite aspecte ale vietii tale care te-au adus in aceasta situatie. Iar pentru a schimba dieta trebuie mai intai sa schimbi modul in care gandesti despre mancare.