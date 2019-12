A aflat că are cancer în timp ce-şi alăpta fiica. "Sunt disperată, nu vreau să crească copilaşul meu fără mamă"

"Mi-am făcut toate analizele deoarece doream să am un copil... La sfârşitul lui februarie 2016, în urma unei radiografii la plămâni, am fost anunţată că am TBC. La începutul lunii martie m-am internat în vederea realizării şi celorlalte analize necesare pentru confirmarea bolii, deoarece mi s-a spus că dacă nu mă internez nu pot face analiză pe spută. Analiza la spută a ieşit negativă, însă domnul doctor mi-a spus că acest lucru nu e relevant că nu am TBC, chiar dacă nu a ieşit şi în spută", povesteşte Mariana Catană pe pagina Asociaţiei „Salvează o inimă", potrivit a1.ro.

Zece zile mai târziu după ce a începse tratamentul pentru TBC, femeia s-a prăbușit în spital și și-a pierdut cunoștința pentru câteva minute. S-a gândit că s-a întâmplat din cauza medicamentației, însă ulterior, 6 luni mai târziu, a descoperit că are un nodul la sân.

"În urma căzăturii, m-am lovit destul de tare pe partea stângă a corpului, având echimoze la mână şi la umăr. După aproximativ o săptămână, am sesizat un nodul la sânul stâng. Când am terminat tratamentul de TBC, după şase luni, văzând că nu mi-a dispărut nodulul, am făcut o mamografie, în urma căreia mi s-a spus că nu am de ce să mă tem, că este doar un nodul necancerigen, fără a mi se recomanda verificarea nodulului periodic", mai povesteşte femeia.

La finalul anului, femeia a rămas însărcinată, iar 9 luni mai târziu a născut o fetiță. Un an mai târziu, ea a observat din nou nodulul la sân și a mers să-și facă o ecografie.

"În februarie 2019, în timp ce alăptam, am sesizat un nou nodul la axila aceluiaşi sân stâng...", mai spune femeia. A făcut o ecografie în urma căreia a primit diagnosticul prezumtiv de neoplasm mamar stâng şi i s-a recomandat să facă o biopsie.