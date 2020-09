A apărut o nouă înregistrare cu Nicuşor Dan: "Orban voia să ia bani cu sacoşa. Pare că PNL-ul şi-a pierdut raţiunea"

Liviu Pleşoianu a postat pe pagina de facebook noua înregistrare însoţită de următorul mesaj:

"VIDEO devastator: Nicușor Dan spunea despre Ludovic Orban că 'voia să ia bani cu sacoșa' și despre PNL că 'și-a pierdut rațiunea'!

Nicușor Dan: 'ORBAN, candidatul PNL, VOIA SĂ IA BANI CU SACOȘA! E inadmisibil! Orban, candidatul PNL, a fost prins că cere bani cu sacoșa! Pare că PNL-ul și-a PIERDUT RAȚIUNEA!'

...Nicușor Dan și Ludovic Orban - două mari caractere ale politicii românești! Nicușor e fericit că îl susține 'omul cu sacoșa', iar Ludovic e fericit că îl susține pe cel care se declara dezgustat de 'omul cu sacoșa'.

#PENIBIL", este mesajul care însoţeşte înregistrarea.

Citeşte şi Ce spunea Nicuşor Dan, în urmă cu câţiva ani, despre partidul care îl susţine acum la alegeri: "Sunt minciuni ordinare"

Reamintim că Dana Budeanu a făcut publică o înregistrare care ar putea dăuna grav candidaturii lui Nicușor Dan. Aceasta arată cum candidatul dreptei pentru funcţia de primar al Capitalei intervine pentru a împiedica luarea unor măsuri legale împotriva omului de afaceri Mihai Mitrache în relația cu Primăria Sectorului 4.

Mihai Mitrache avea o construcţie în Parcul Orășelul Copiilor, de 80 mp pe un spaţiu închiriat de la Primăria Sectorului 4. Ulterior, a construit aici un restaurant pe 250 mp, inclusiv spaţiu verde, în mod ilegal. Taxele şi impozitele neplătite de Mihai Mitrache către Primărie au ajuns la un cuantum de 400 de mii de lei, moment în care omul de afaceri a primit mai multe somaţii pentru a intra în legalitate, pe care le-a ignorat, primăria decizând să recurgă la demolarea construcţiei. Acesta este momentul în care Nicuşor Dan sună funcţionarii de la Sectorul 4 şi intervine în favoarea omului de afaceri, arătând că Mitrache este dispus "să-şi retragă plângerile penale şi postările" împotriva primăriei. Angajatul primăriei îi spune lui Nicuşor Dan în repetate rânduri că "dacă nu aţi fi garantat dvs. pentru el, nu mai aveam de ce să stăm de vorbă". Mai mult decât atât, când funcţionarul îi spune că Mihai Mitrache se laudă că "vin cu fratele meu Nicuşor Dan!", "vă pune Nicuşor Dan cu botul pe labe", râde şi nu-l contrazice.

"Am vorbit despre Afacerea Parcul Verdi (caz de corupție de 50 de milioane de euro al administrației Firea-PSD), despre Afacerea Tramvaiele (caz de corupție de 180 de milioane de euro al aceleiași administrații) și voi continua să vorbesc despre corupție, nepotism și batjocura de la Primăria Capitalei. Mafia din PSD și urmașii lui Dragnea folosesc aceleași mijloace murdare cu care ne-au obișnuit pentru a încerca să oprească îndepărtarea de la butoane a lor și a administrației corupte, condusă de Gabriela Firea. Înregistrarea pesedistă, în care consilierul primarului sectorului 4 încearcă să forțeze, evident fără succes, vreo declarație compromițătoare din partea mea, nu arată nimic altceva decât că am realizat toate demersurile legale pentru a opri o acțiune abuzivă a administrației locale. În primăvară, informasem, în scris, Avocatul Poporului și Primăria Sectorului 4 despre demolarea ilegală pe care se pregătea s-o comită. La momentul înregistrării, acum câteva luni, partea vătămată încerca să ajungă la o soluție amiabilă. Ca parte în proces, prin Asociația Salvați Bucureștiul, le-am cerut celor două părți să se întâlnească, împreună cu avocații lor, pentru a discuta. Până la urmă, procesul a continuat și justiția ne-a dat câștig de cauză, fapt care arată că acțiunea noastră a fost una legitimă. Asociația Salvați Bucureștiul acceptă cazuri în care există premise serioase în privința săvârșirii unor abuzuri din partea autorităților. Până acum, ASB are 175 de procese câștigate în instanță în chestiuni de mediu, urbanism, construcții și patrimoniu. Îi informez pe primarul licitațiilor trucate și pe primarul interlopilor că, indiferent câte manipulări încearcă să instrumenteze, nu vor reuși să acopere abuzul și corupția pe care le patronează. O aștept la dezbatere pe candidata PSD la Primăria Capitalei, să discutăm inclusiv despre cazul din sectorul 4. Curaj, Gabriela Firea!", a reacţionat Nicuşor Dan pe Facebook, imediat după ce a fost făcută publică inregistrarea.