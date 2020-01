A fost votată pasarea anului 2020

Următoarele clasate în top și proiectele SOR din care fac parte

Locul 2 în concursul organizat de SOR, cu 556 de voturi îi revine codalbului (Haliaeetus albicilla), cea mai mare acvilă din România. Codalbul este o pasăre de pradă diurnă, caracteristică zonelor deschise din zona coastelor marine şi lacurilor cu apă dulce, în apropierea cărora se găsesc arbori bătrâni sau insule stâncoase. A beneficiat de măsuri de conservare în cadrul proiectului „Conservarea și managementul integrat al ostroavelor de pe Dunăre”, finanțat prin programul LIFE al Uniunii Europene.

Cu 419 voturi, gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) a obținut locul al treilea. Este cea mai mică dintre speciile de gâște europene. Specia cuibărește în tundra Siberiei, în zona peninsulelor Tamyr, Gydan și Yamal. Cartierele de iernare sunt în Ucraina, România și Bulgaria. Este, totodată, una dintre cele mai periclitate specii de gâscă din lume. Populația este estimată la circa 50.000 de exemplare. Vânarea speciei este interzisă. În România, activitatea pentru protejarea gâștei cu gât roșu se desfășoară în prezent prin proiectul LIFE for Safe Flight, coordonat la nivel național de colegul nostru Emil Todorov.Barza albă (Ciconia ciconia) a primit 296 de aprecieri din partea voastră și s-a clasat pe locul 4. Barza albă este prima specie de pasăre sălbatică din România care a fost echipată cu transmițător satelitar. Mai mult, este prima specie pentru protecția căreia a fost dezvoltată o aplicație mobilă „Uite Barza!”, realizat cu sprijinul companiilor Enel. Cu ajutorul acestei aplicații, an de an numărăm cuiburile de barză. Datele sunt livrate către distribuitorii de energie electrică, iar apoi aceștia intervin pentru a securiza cuibul de eventualele incidente sau pentru a amplasa cuiburi artificiale unde este cazul. Numărătoarea se desfășoară în perioada iunie-iulie în fiecare an.Pe locul 5 s-a clasat pelicanul creț (Pelecanus crispus) cu 294 de voturi. Este cel mai mare dintre speciile de pelicani din lume şi atinge o greutate de 10 – 12 kilograme. În ciuda faptului că este o specie simbol pentru Delta Dunării și pentru alte zone, pelicanul creț este clasificat drept „Aproape Amenințat” pe Lista Roșie IUCN. Pentru protecția acestei specii SOR a demarat, în parteneriat cu alte țări europene, un nou proiect dedicat pelicanilor creți – „Pelican way of LIFE”. Proiectul are ca scop reducerea amenințărilor la adresa pelicanului creț și îmbunătățirea habitatelor acestei specii în mai multe țări.