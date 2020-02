Audiere cu scandal în Parlament. PNL sare în apărarea ministrului Finanţelor, Florin Cîţu

Marți, începând cu ora 12.00, primul audiat este Florin Cîțu, ministrul demis de Finanțe din Guvernul anterior al lui Ludovic Orban, propus pentru un nou mandat. Ministrul Finanţelor a venit fără premierul Ludivic Orban la audieri.

Acesta și-a început pledoaria anunțând că va spune ce au făcut și ce vor face pe viitor.

- Dacă doriți cu adevărat ministru al Finanțelor Publice, a replicat președintele de șediță.

- Să o luăm foarte în serios, domnule președinte! Aș vrea să vă rog de la început, pentru că știți foarte bine că la audierea trecută lucrurile au degenerat, și se uită o lume întreagă la noi, astăzi o să vă rog să vă exercitați funcția și să nu mai permiteți acele derapaje. Eu sunt aici ca să vă răspund, nu plec nicăieri”, a spus ministrul Cîțu.

Ministrul Finanţelor a fost oprit de preşedintele comisiei să dea vina pe greaua moştenire lăsată de guvernul PSD.

Preşedintele comisiei: Nu vorbiţi de buget, nu l-am văzut.

Ministrul demis Florin Cîţu prezintă planul pentru guvernul care va pica în Parlament.

Declaraţii ale ministrului Finanţelor:

-Împrumuturile făcute nu sunt o surpriză.

-Din programul de guvernare au fost câteva lucruri pe care deja le-am făcut. În primul rând OUG 114, până la urmă a fost rezolvată prin OUG, a fost eliminat split TVA, supraimpozitarea part-time și supraacciza la carburanți.

-Rectificarea bugetare pe 2019 s-a bazat pe execuția bugetară la 10 luni care arată un deficit mai mare decât ținta pentru finalul anului. Veniturile la 9 luni erau cu 19 miliarde de lei mai mici față de planul estimat.

-Există un singur caz de cheltuială suplimentară, cazul Nicula.

-Bugetul pentru anul 2020 se bazează pe anul 2019. Anul trecut am spus că ținta pentru anul 2020 este de sub 3% deficit, nu am putut să facem acest lucru din cauza situației pe care am găsit-o.

-Filozofia în spatele bugetului pentru 2020 este puțin diferită pentru investiții pentru că am alocat jumătate din bani din fonduri europene, jumatate din bani de la buget.

-Anul trecut cheltuielile cu investițiile erau la 2,7% din PIB. În ultimele luni le-am adus la peste 4% din PIB.

-Pentru 2020 continuă informatizarea ANAF. Deja a trecut OUG care permite ridicarea propririlor automat. Ordinele de plată electronice și reorganizarea ANAF sunt lucruri care până acum nu s-au făcut. Am redus numărul vicepreședinților și a inspectorilor. Antifrauda trebuia să fie reorganizată.

-Continuă în 2020 programul de împrumut. Știți foarte bine că strategia de planificare a împrumuturilor a fost publicată anul trecut în august, anul acesta o vom publica în martie.

-Aș vrea să vă spun pe ce se duc aceste împrumuturi. Se plătesc lunar cheltuieli de personal de 9 miliarde de lei, pensii de peste 10 miliarde, se asigură subvențiile pentru agricultori. Aceste sunt cheltuieli pe care le facem lunar.

-Vom conecta casele de marcat la ANAF, un lucru simplu care nu a vrut să se facă până acum.

Senatorul Daniel Zamfir:

"Suntem într-o procedură unică de la Revoluție până în prezent. Suntem într-o procedură de neînvestiură a cabinetului, nu de învestitură. Așadar, întrebările despre ce vrea să facă domnul ministru cred că sunt inutile, pentru că dumnealui nu vrea să continue la Ministerul Finanțelor. A anunțat public că dorește să fie neînvestit, ca atare, pentru că discutăm despre o procedură de neînvestitură, cred că e foarte important să ne spună domnul ministru ce a făcut în cele trei luni de zile cât a stat la Ministerul de Finanțe", a spus Daniel Zamfir.

"Îmi permit să-i spun domnului ministru că domnia sa, dincolo de aroganța pe care o afișează în toată această expunere, este obligat să vină la orice comisie din Parlamentul României. Dacă comisia de Cultură îi solicită prezența ministrului de Finanțe, eu cred că domnia sa este obligat să dea curs invitației", a adăugat el.

"Cred că e foarte important să profităm de prilejul pe care îl avem până acum și nu ne-a fost oferit în cadrul comisiilor parlamentare de la Senat, să lămurim niște aspecte de mare interes public în legătură cu: ce s-a întâmplat cu împrumuturile pe care domnia sa le-a contractat, de ce au fost atât de multe într-o perioadă atât de scurtă. Cred că astea sunt aspectele care interesează opinia publică altfel, simulacrul penibil la care asistăm astăzi, și anume neînvestitura, cred că nu interesează pe nimeni", a mai spus Zamfir.

Programul audierilor miniştrilor propuşi pentru Guvernul Orban II:

Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, luni intră la audieri Florin Cîţu - ministrul propus al Finanţelor (ora 12,00), Costel Alexe - ministrul propus al Mediului (ora 13,00), Nicolae Ciucă - ministrul propus al Apărării Naţionale (14,00) şi Marcel Vela - ministrul propus al Afacerilor Interne (15,00).

Marţi, sunt aşteptaţi în comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu - ministrul propus al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (ora 9,00), Ion Ştefan - ministrul propus al Dezvoltării (10,00), Ionuţ Stroe - ministrul propus al Tineretului şi Sportului (12,00), Cătălin Predoiu - ministrul propus al Justiţiei (13,00), Monica Anisie - ministrul propus al Educaţiei (14,00), Bogdan Aurescu - ministrul propus al Afacerilor Externe (15,00) şi Bogdan Gheorghiu - ministrul propus al Culturii (ora 16,00).

În cea de a treia zi de audieri, programate de Parlament, miercuri, în comisiile reunite vor intra: Adrian Oros - ministrul propus al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (ora 9,00), Victor Costache - ministrul propus al Sănătăţii (10,00), Marcel Boloş - ministrul propus al Fondurilor Europene (12,00), Violeta Alexandru - ministrul propus al Muncii (13,00) şi Lucian Bode - ministrul propus al Transporturilor (ora 15,00).

