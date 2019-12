A murit compozitorul celor de la Monty Python. Secvenţe celebre din creaţia marelui artist, inclusiv celebra "Sclavii Libertăţii" VIDEO

Neil Innes împlise 75 de ani pe 9 decembrie. Moartea sa a fost fulgerătoare şi neaşteptată, conform comunicatului. "Am pierdut un suflet frumos, bun şi blând a cărui muzică a ajuns la inima publicului şi a cărui inteligenţă şi perpetuă căutare a adevărului ne-a inspirat pe toţi", se precizează în comunicat.

Neil Innes a cunoscut succesul în calitate de membru al trupei Bonzo Dog Doo-Dah Band, al cărei hit, "I'm the Urban Spaceman", a urcat până pe locul 5 în clasamentele muzicale britanice.

Pentru o perioadă de timp, Neil Innes a fost practic cel de-al şaptelea membru al trupei umoristice Monty Python, compunând piese precum "Knights of the Round Table" şi "Brave Sir Robin" pentru coloana sonoră a filmului cult "Monty Python and the Holy Grail". De asemenea, el a avut şi o apariţie în parodia "Monty Python's Life of Brian".

Ulterior, Innes s-a făcut cunoscut şi pentru parodierea unor hituri The Beatles alături de formaţia The Rutles.