A murit din cauza unei boli grave. Anunţul trist a fost făcut vineri seară

Levy s-a născut în Londra în 1956 şi a început să scrie după împlinirea vârstei de 30 de ani, în urma absolvirii unui curs de scriere creativă.

Cel de-al patrulea roman al său, „Small Island” (2004), ce spune povestea unor imigranţi jamaicani care încep o nouă viaţă în Anglia postbelică, i-a adus renumele.

Editura autoarei, Headline, a anunţat că aceasta ''era bolnavă de mai multă vreme''.

Editoarea şi publicista Jane Morpeth, îndelungată colaborare a lui Levy, a declarat: „Moştenirea ei este unică, iar vocea sa va fi auzită multe generaţii de acum înainte. Îmi lipseşte”.

Headline a notat că romanele lui Levy „nu au fost probabil nicicând mai relevante sau importante în interogarea identităţii şi apartenenţei”.

Ea a fost „considerată drept prima autoare britanică de culoare care a cunoscut atât aprecierea criticilor, cât şi pe cea a publicului larg”, a menţionat Headline.

Opera autoarei mai include volumele „Every Light in the House Burnin” (1994), „Never Far from Nowhere” (1996) şi „Fruit of the Lemon” (1999), informează Agerpres.