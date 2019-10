Articol publicat in: Societate

A murit FULGERĂTOR în somn. Soţia a anunţat că a făcut infarct

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un salariat al Complexului Energetic Oltenia, a decedat miercuri dimineață, acasă, din primele date existând indicii că acesta ar fi făcut infarct. Daniel Licărete avea 51 de ani și lucra în cadrul Carierei Jilț Nord. Acesta își luase un liber, astăzi, pentru că avea câteva probleme de rezolvat, dar nu a mai apucat să facă acest lucru. De la începutul acestui an până în prezent, mai mulți angajați ai Complexului Energetic Oltenia au murit din aceeași cauză: infarct. Atât muncitorii cât și liderii de sindicat au atras atenția asupra faptului că angajații muncesc în condiții grele și că s-ar impune luarea unor măsuri imediate, între care efectuarea unor analize în vederea depistării unor eventuale boli cardiovasculare. loading...

