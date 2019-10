Articol publicat in: Extern

A murit în Anglia chiar în ziua în care fetiţa lui împlinea 12 ani. Tulburător cum şi-a găsit sfârşitul românul stabilit în Londra

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Valentin Sâmbiteanu, un român care lucra la o croitorie din Londra, a murit într-un groaznic accident de circulație. Vali, aşa cum îi spuneau cunoscuţii s-a stins chiar în ziua în care fetiţa lui sărbătorea 12 ani, la Buzău. Românul locuia în Anglia de patru ani. În ziua de 10 octombrie, Vali a postat pe Facebook un mesaj pentru fiica sa, Izabela, care împlinise 12 ani și care locuia în România. Seara, bărbatul în vârstă de 35 de ani a plecat de la serviciu spre casă pe o șosea circulată de la periferia Londrei. La un moment dat, un autoturism a ieșit de pe un drum secundar şi a lovit motocicleta cu care circula bărbatul. Impactul a fost atât de violent, încât Vali a fost aruncat câțiva metri prin aer. Bărbatul s-a stins în câteva minute. Tragedie în Belgia: Un român a fost împuşcat în cap şi înjunghiat de un vecin. Asasinul credea că românul răpeşte copii Valentin se stabilise la Londra în urmă cu patru ani, după ce divorţase. Românul lucra la o croitorie, dar vorbea cu fetița sa des la telefon. Bărbatul posta mesaje pe Facebook de fiecare dată când copila îşi serba ziua. Așa s-a întâmplat și pe 10 octombrie anul acesta, când a postat o poza cu mesajul: "La mulți ani și multă sănătate prințesa mea sa ai parte de tot ce îți dorești în viata". "Joi seara a terminat munca și a plecat spre casă cu gândul să o sune pe fetița lui, care împlinea 12 ani", a povestit Ștefan Papuc, vărul lui Vali, care a şi iniţiat o strângere de fonduri pentru repatrierea trupului românului. loading...

