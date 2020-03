A murit Moş Ştefan! Ciobanul de 102 ani a fost victima unui cumplit accident

Moş Ştefan, bătrânul dintr-un sat hunedorean, veteran de război, a fost înaintat în grad de maior. A fost cel mai cunoscut cioban de la noi, fiind invitat de câteva ori la televizor și a fost sărbătorit când a devenit pensionar în 2018, la vârsta de 100 de ani.

"Am aflat aseară, de la Ctitorul Schitului Straja, o veste tristă, nea Ștefan a murit, a trecut din lumea aceasta. Nu pentru că era bătrân, deși avea 102 ani, nici pentru că era bolnav, în această perioadă a îmbolnăvirilor de tot felul, ci dintr-un accident stupid. Am înțeles că un tractor de la stână, undeva prin jud. Arad, unde în ultimul timp îl ajuta pe fiul dânsului la oi, a dat cu spatele peste dumnealui fără să îl observe. Acolo i-a fost scris să moară. Toți murim în lumea asta, mai devreme sau mai târziu, dintr-un motiv sau altul, toți după cum ne este rânduit de Bunul Dumnezeu, Creatorul nostru minunat.

Totul este sub Pronia Lui Cerească. Să fim oameni buni, ca nea Ștefan, să fim oameni curajoși și credincioși ca nea Ștefan. Veșnica să-i fie pomenirea! L-am spovedit și împărtășit cândva pe nea Ștefan la Schitul Straja. Om bun. Pâinea lui Dumnezeu. O să ne fie tare dor de el. Mai era născut și pe 26 octombrie, de Sf. M. Mc. Dimitrie. Am să-l pomenesc toată viața la Proscomidie", spune Dimitrie Ivașco, starețul schitului Straja, citat de replicahd.ro

Secretul longevității sale "Nu a fost zi să nu mănânc brânză"

Într-un interviu, Moș Ștefan vorbea despre secretul longevitășii sale. "În cursul vietii mele am băgat de seamă că m-a iubit Dumnezeu. La nasterea mea mi-a trimis Dumnezeu un înger tare. Si până acum, m-a ferit de toate relele. Am dat si peste greutăti, multe tare, dar când am fost să cad în groapă, Dumnezeu mi-a dat putere si, din calea mortii eu am scăpat de mai mult de 20 de ori în cursul vietii mele.

Acum nu îmi lipseste nimic. Stau acasă si sunt asa de fericit si nimic nu mă supără. Când vreau eu îmi fac mâncare si cel mai mult, cã rar e zi, îmi fac mămăligă cu brânză. Nu a fost zi să nu mânc brânză. Am mâncat cel mai mult unt, brânză si varză acră fiartă cu os de porc si carne de oaie, că eu am mâncat o turmă întreagă la viata mea", spunea mos Stefan.