A murit un cunoscut scenarist, dublu laureat cu Premiul Oscar

Adept al tuturor genurilor, de la drame, thrillere sau benzi desenate, Sargent avea un talent deosebit în ecranizare unor opere literare. El a fost prima oară nominalizat la premiile Oscar pentru scenariul filmului în regia lui Peter Bogdanovich, 'Paper Moon', ecranizare a romanului 'Addie Pray' din 1971, al scriitorului Joe David Brown.



Filmul a făcut istorie când vedeta în vârstă de 10 ani, Tatum O'Neal, a devenit cea mai tânără actriţă care a câştigat vreodată premiul Oscar pentru performanţa sa din acest film, potrivit stiripesurse.ro.



Alvin Sargent a câştigat primul său premiu Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat mai întâi în 1977 pentru drama 'Julia' bazată pe romanul scriitoarei Lillian Hellman, iar cel de-al doilea în 1980 pentru filmul 'Ordinary People' un portret emoţionant al unei familii din clasa mijlocie care se destramă după pierderea copilului lor - ecranizare a romanului din 1976 a scriitoarei Judith Guest.



Născut sub numele de Alvin Supowitz, în Philadelphia la 27 aprilie 1927, Sargent şi-a început cariera în televiziune în anii 1950 şi 1960 scriind scenarii la seriale precum 'Ben Casey', 'Route 66', sau 'Naked City' înainte de a câştiga primul său premiu în 1966, pentru comedia dramatică 'Gambit', cu Michael Caine în rolul principal, informează stiripesurse.ro.



În ultimii ani ai carierei sale, Sargent a jucat un rol important în transpunerea pe marile ecrane a povestirilor inspirate din aşa numitele comic books prin colaborarea la franciza Spider Man. El a semnat astfel scenariile la primul 'Spider-Man' din 2002, reluând apoi colaborarea în 2004 la 'Spider-Man 2', la 'Spider-Man 3' din 2007 şi la 'The Amazing Spider-Man' din 2014.



Aducând o mare doză de umanitate povestirilor adolescentului Peter Parker, Sargent a lucrat la seria de filme Spider-Man alături de partenera şi colaboratoarea sa de lungă durată, producătoarea Laura Ziskin, cu care a fost căsătorit până la moartea acesteia în 2011, potrivit stiripesurse.ro.



Drept recompensă adusă carierei sale de peste şase decenii, Sargent a primit premiul scenariştilor Writers Guild of America's şi premiul Laurel Award for Screenwriting Achievement, în 1991.