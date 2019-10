Articol publicat in: Societate

A murit unul dintre liderii comunişti ai judeţului Buzău. A fost reponsabil şi cu propaganda

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ion Nae, fostul președinre al Comitetului Județean pentru Cultură și Educație Socialistă Buzău, a murit la vârsta de 85 de ani. Ion Nae, este un fost profesor de istorie, însă a îndeplinit și funcții politice: inspector școlat la raionul Mizil, apoi a răspuns la sectorul Învățământ în cadrul Secției de Propagandă a Comitetului Județean PCR, iar din anul 1979 de Cultură. Ion Nae s-a născut în Lapoș, județul Prahova, însă trăia la București, unde locuiesc cei doi copii ai săi. Ion Nae va fi înmormântat sâmbătă, 12 octombrie, la biserica Cimitirului Sf. Ilie din Pipera, Voluntari. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay