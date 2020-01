A pierdut un milion de euro în 40 de secunde. Vedeta şi-a filmat propriul eşec

Dan Bilzerian a postat în inaintea meciului, pe Instagram, o poză în care are lângă el teancuri de bancnote de dolari. "Am pariat mărunțiș pe Cerrone", a fost mesajul actorului american, care după numai câteva momente avea să-şi înghită vorbele arogante.

Conor McGregor, fost dublu campion mondial UFC, a avut nevoie de doar 40 de secunde pentru a-l învinge pe americanul Donald Cerrone. A fost primul meci al irlandezului, după 15 luni de la înfrângerea usturătoare suferită în faţa rusului Khabib Nurmagomedov.

Dan Bilzerian bet all this on Cowboy ... ya hate to see it.pic.twitter.com/zhlDdoJSFq