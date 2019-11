A rămas fără emisiune la TV, iar lumea a uitat-o. Ce face una dintre cele mai sexy vedete de la noi: "Mi-am tot căutat locul!"

Ilinca Vandici a lucrat ultima oară la Kanal D, iar după ce emisiunea pe care o prezenta, "Bravo, ai stil!", nu a mai fost inclusă în grila de programe, a rămas pe dinafară.

Vedeta se bucură că are timp în plus să petreacă cu copilul său şi a declarat pentru VIVA! că este gata pentru noi provocări în carieră.

"Sper cât de curând. Deocamdată nu am vești pentru voi, însă în momentul în care o să am cu siguranță o să vă spun. Suntem în pauză cu competiția "Bravo, ai stil!" pentru că este un format ce presupune un format pe an, sezonul de primăvară, Atunci așteptăm cu brațele deschise sezonul de primăvară. Nu vreau să schimb nimic în ceea ce privește nici viața mea personală, nici cea profesională. Cred că mi-am găsit locul, cred că mi-am găsit liniștea, echilibrul, am oameni care mă apreciază, oameni care îmi apreciază munca și mă simt ca acasă și la muncă. Ceea ce e foarte important, mă duc cu toată dragostea, pentru că suntem cu adevărat o familie. Suntem cu adevărat o familie și astă mă bucură pentru că am căutat-o mult. Am cam făcut turul televiziunilor și am tot căutat locul în care să simt că sunt ca acasă. Și iată că am găsit și le mulțumesc pentru tot suportul pe care mi-l acordă", a declarat Ilinca Vandici.