Acces Direct are o nouă asistentă după plecarea lui Emily Burghelea. Cine este tânăra care i-a luat locul blondinei

”Acces Direct” a dat o veste bombă.Mirela Vaida a anunţat că mâna dreaptă a ei va fi Cosmina Adam. Interpreta de muzică de folclor a lăsat deoparte straiele românești și a pornit pe un alt drum. Nu a renunțat la pasiunea ei dintâi, muzica, ci doar că acum o va îmbina cu televiziunea. Frumoasa brunetă a început de astăzi o nouă etapă, iar prima intervenție în cadrul emisiunii i-a ieșit excepțional.

„Am plâns când am aflat că am fost aleasă. Și părinții mei au plâns”, a spus Cosmina Adam, în cadrul emisiunii ”Acces Direct”.

În urmã cu 2 ani apãrea pe scena muzicii populare un cuplu din tânăra generație a folclorului românesc. Acest lucru se întâmpla atunci când emisiunea ”La Mãrutã”, de la ProTV, i-a descoperit în urma unei selectii la nivel national. Ideea de a forma un cuplu în fața reflectoarelor a pornit de la cele două duete care au scris istorie în muzica de folclor: Irina Loghin cu Benone Sinulescu și Maria Ciobanu cu Ion Dolãnescu.

Ce salariu avea, de fapt, Emily Burghelea la Acces Direct

Deși emisiunea a spulberat audiențele de nenumărate ori, se pare că salariul lui Emily Burghelea nu era foarte mare. Potrivit Wowbiz, fosta asistentă era plătită cu un salariu de aproximativ 3000 de lei pe lună.

În ciuda acestei sume, asistenta Tv venea în fiecare zi cu mare drag la serviciu, deoarece acesta reprezenta o adevărată rampă de lansare în lumea televiziunii. ”Emily nu făcea pe asistenta pentru bani. Acest aspect era prea puțin important pentru ea. I s-a spus de la început că postul de asistentă este o pistă de lansare pentru ea în lumea televiziunii, un domeniu la care Emily a visat toată viața. Din câte știu eu, Emily nu depinde de acești bani, ea a fost mereu susținută de părinți”, a declarat un fost coleg al asistentei pentru aceeaşi sursă.