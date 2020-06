Mirela Vaida face lumină asupra demisiei fostei sale asistente: "A făcut ceva ce nu trebuie să facă. Nu e profesional"

În emisiunea pe care o moderează, Mirela Vaida a spus că Emily este o fată la care toată echipa emisiunii ţine mult, dar care face prostii ca orice tânăr. Ea a dezvăluit că fosta asistentă a făcut o greşeală majoră, care a costat-o locul de muncă.

"Ce s-a întâmplat în căpșorul ei de 21 de ani ea știe, sper să nu regrete. Ce s-a întâmplat cu Emily ieri? De ce a avut această izbucnire. O să vă spună cei doi. Pentru că Emily a făcut ceva ce nu trebuie să facă în acest weekend. Nu e deontologic, nu e profesional. A încălcat niște reguli. Ea și-a pregătit ieșirea din decor aruncând cu mizerie într-o echipă care a iubit-o foarte mult pe această fată. A făcut un gest necugetat și când și-a dat seama că va fi trasă la răspundere, a făcut o scenetă de adio. Pe teatru e foarte bună”, a povestit Mirela Vaida în emisiune.

Mirela Vaida l-a rugat pe Viorel să povestească ce s-a întâmplat recent între el, Vulpiţa şi Emily. În timp ce Viorel relata întâmplarea care a avut-o ca protagonistă pe fosta asistentă tv, Vulpiţa a început să plângă de ruşine.

Emily le-a întins o cursă Vulpiţei şi lui Viorel, încercând să-i îmbete

Viorel a povestit că Emily i-a dus sâmbătă noaptea într-un loc de fițe din Capitală, din Pipera, acolo unde a încercat să-i îmbete și unde a pus-o pe Veronica să facă baie în jacuzzi și să danseze provocator. În acest timp, Vulpiţa era filmată.

„Sâmbătă când am ajuns acasă Veronica stătea pe telefon se juca. Era cam ora 22. Eu eram întins în pat și m-a furat somnul. Vine Veronica și-mi spune Mai Viorele uite cine a sunat. Emily vrea să mă duc la ea la o petrecere. Eu i-am zis nu, vreau să particip și eu să văd ce se întâmplă. Când am ajuns acolo eu am zis că poate e ceva ok. Mai erau un singur bărbat și două femei.

Cineva a pus vin în paharul meu, în paharul lui Veronica. Eu am gustat, am pus paharul pe masă. Lui Veronica i-a pus un pahar, l-a băut, am făcut un dans popular acolo la ei. Dupa aia Emily spune hai să facem baie în jacuzzi. Eu nu m-am băgat, Veronica s-a dus. Veronica se amețise un pic, prietenul lui Emily îi turna în pahar. Am stat acolo două ore. Mi-a spus să nu cumva să le spunem (n.r. celor de la Acces Direct) ce facem noi acolo. Ne-a mințit pe toți. Nu trebuia să o îmbete pe Veronica ca să spună toate prostiile. A pus-o să danseze pe o piesă de-a lui Ţâcă uraganul cu fundul la camere și cineva o filma”, a povestit Viorel Stegaru.

Mirela Vaida, dezamăgită de asistenta care a aruncat cu noroi în echipa emisiunii

Mirela Vaida s-a enervat foarte rău în timpul emisiunii, acuzând-o pe Emily că a mințit.

„Eu am avut până ieri încredere că e o fată bună la suflet, bine intenționată. Nu știu cine a învățat-o să facă prostiile astea. Ca cineva, care lucrează în echipă cu noi, la care eu țineam foarte mult, să vină să spună că eu și echipa suntem complici la agresivitate fizică și că ne facem că plouă, asta e chestiune de caz penal. Eu, la vârsta mea, credeam că, cunosc lumea... mi-a arătat fosta asistentă că nu cunosc oamenii și că ei mă pot înșela! Uitați-vă la mine, am trei copii acasă, pe care i-am născut, că-mi vine să plâng, doar cu rugăciune, pentru că nu puteam să am copii... păi să vin să văd agresivitate în fața mea și să mă fac că plouă ca să fac emisiuni frumoase la TV, nu vă supărați, eu trebuie să mai exist și după emisiunea asta.

Credeți că e posibil o astfel de mizerie? Înainte să aruncați cu noroi, analizați un pic ce s-a întâmplat aici.

Dacă Emily știa că Veronica este agresată de Viorel de ce nu a venit Emily să spună pe post. Atunci, nu la final de emisiune. Eu eram prima care sunam la 112 făceam apel în direct. Emily a tăcut tot timpul, a fost cea mai bună prietenă cu Veronica, ea l-a invitat pe agresorul ei la jacuzzi. Eu am dreptul să cred că acolo Viorel putea fi drogat, iar ceilalți cine ştie ce gânduri aveau cu Veronica, o trimiteau peste graniță, cine știe ce îi făceau. Nu e normal peste echipa cu care lucrezi să faci astfel de acte iresponsabile”, a mai adăugat prezentatoarea.

Asistenta Emily Burghelea a încercat, în ediţia precedentă, să facă public faptul că Veronica este agresată de soţul ei, dar Mirela Vaida nu a lăsat-o motivând că emisiunea a ajuns la sfârşit.

„Mirela, tu știi că Viorel o agresează pe Veronica și noi trebuie să ne facem că plouă? Eu nu pot să trec peste chestia asta. Chiar nu pot să trec. A plâns la mine înainte de emisiune. Eu nu pot… Chiar nu pot, Mirela, pentru că știu cum e cu chestia. Îmi este foarte milă de ea, vreau să o iau la mine acasă, să stea la mine”, a spus Emily la finalul emisiunii.