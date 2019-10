Articol publicat in: Societate

Accident cu taxi în Bucureşti

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un taximetrist din capitală a pierdut controlul asupra direcţiei maşinii sale şi a intrat pe linia de tramvai. Taximetristul le-a spus polițiştilor că a fost agățat de o camionetă, a pierdut controlul volanului şi nu a mai putut stăpâni mașina. Pentru că avea şi viteză, maşina a fost proiectată pe șină. Din fericire, clienta pe care o avea taximetristul nu a fost rănită, dar s-a speriat îngrozitor. Imediat după accident, pasagera a fost preluată de un alt taxi şi dusă la destinație. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay