Articol publicat in: Societate

ACCIDENT GRAV în Bacău: un microbuz plin cu pasageri s-a izbit de un autoturism. Sunt şase victime

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 55 min) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Un microbuz plin cu pasageri s-a izbit de un autoturism, în comuna Iteşti, din Bacău. În urma coliziunii, au rezultat şase victime. La locul accidentului au intervenit de urgenţă două ambulanţe de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bacău, un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă, un echipaj de descarcerare şi unul de stingere cu apă şi spumă. Carambol în Timiş. Două TIR-uri, un microbuz şi două autoturisme s-au ciocnit violent: sunt cinci victime Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Bacău, Andrei Grecu, patru dintre victime se aflau în microbuz, iar celelalte două erau în autoturism. "Echipajul de Terapie Intensivă Mobilă a preluat o victimă din autoturism, conştientă, dar cu multiple traumatisme. Alte 3 victime au fost preluate de ambulanţe. Alte două persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital'', a precizat Andrei Grecu. Traficul rutier în zona accidentului s-a desfăşurat cu dificultate. Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele şi împrejurările în care s-a produs accidentul. loading...

