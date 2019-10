Articol publicat in: Societate

Accident grav în Mureş, un tir s-a izbit de două case şi a rupt o ţeavă de gaz

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un TIR s-a izbit miercuri dimineaţă de două case, în localitatea mureşeană Sângeorgiu de Mureş, şi a rupt ţeava de gaze. Foto: ISU Mureş Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Mureş, accidentul s-a produs în jurul orei 4.00, în localitatea Sângeorgiu de Mureş, zona sensului giratoriu de la Complexul Apollo. Pagubele au fost însemnate. O casă a fost distrusă, iar gardul unei a doua case a fost avariat. La fața locului au intervenit și echipe de la E.on Gaz deoarece în urma impactului, branșamentul de gaz a fost fisurat. Şoferul a fost rănit şi dus la spital. loading...

