Tentativă de sinucidere! Un elev s-a aruncat de la etajul doi al unui liceu din Constanţa. Primele imagini

Incidentul s-a produs marţi dimineaţă, la Liceul "George Călinescu" din municipiului Constanţa. La faţa locului au intervenit un echipaj SMURD şi reprezentaţii ISJ.

"Am fost solicitaţi să intervenim la un copil căzut de la înălţime, la Liceul George Călinescu. Acesta are 12 ani. Intervin SMURD B şi SMURD C din cadrul detaşamentului Palas", transmit reprezentanţii ISU Dobrogea.

Polițiștii suspectează că ar fi vorba despre o tentativă de sinucidere. Copilul este în clasa a VI-a, iar conform autorităţilor s-a aruncat de la o fereastră de pe holul instituţiei, de la etajul al doilea.

Băiatul a fost evaluat medical şi transportat la spital pentru investigaţii medicale amănunţite.