Articol publicat in: Societate

Accident grav: O ambulanţă a accidentat mortal un biciclist

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un biciclist a fost lovit mortal de o ambulanță, la Scoarța, în judeţul Gorj. Poliţişti din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizaţi marți prin apelul112 de către un tânăr de 29 de ani, din municicipiul Târgu Jiu, jud. Gorj, cu privire la faptul că pe D.N. 67, pe raza com. Scoarța, sat, a avut loc un un accident rutier soldat cu o victimă. Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că un bărbat, de 56 de ani, din orașul Novaci, în timp ce conducea un autovehicul pe DN 67 Scoarţa din direcția judeţului Vâlcea către municipiul Târgu Jiu, a observat în scurt un biciclist, de 30 de ani, din oraşul Novaci, ce era nesemnalizat, acroșându-l cu partea dreaptă față a autospecialei. S-a acordat primul ajutor biciclistului și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, ulterior fiind constatat decesul acestuia. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, urmând ca ulterior să-i fie recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, anunţă gorj24.com. loading...

