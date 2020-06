Accident în parcarea unui centru comercial din Sectorul 6 al Capitalei. Ce au descoperit poliţiştii

Potrivit Brigăzii Rutiere, tânăra ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi ar fi lovit o maşină parcată. Femeia a fost rănită uşor şi a fost transportată la spital.

"De asemenea, aceasta a fost testată cu aparatul alocooltest, rezultatul fiind zero şi cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenţa în organism a substanţelor psihoactive. În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere sub influenţa substanţelor psihoactive şi vătămare corporală din culpă", se arată în comunicatull transmis de Brigada Rutieră.

