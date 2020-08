Accident înfiorător în Turul Poloniei, cu câţiva metri înainte de sosire. Un ciclist se află în comă VIDEO

Doi ciclişti olandezi au fost implicaţi în acest accident, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) şi Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).

La sprint, pe un fals-plat în coborâre, la viteza de aproximativ 80 de kilometri/oră, Groenewegen era la conducere cu câţiva metri de linia de sosire când i-a tăiat calea lui Jakobsen, care încerca să-l depăşească prin dreapta. Groenewegen s-a ciocnit cu Jakobsen, iar acesta din urmă a fost proiectat violent în panourile publicitare de pe marginea drumului, lovind şi un oficial.

Jakobsen a fost reanimat pe loc, apoi transportat la spital în stare gravă şi plasat în comă artificială.

În accident au fost implicaţi şi alţi sportivi, care au căzut, la fel şi Groenewegen, cel care a provocat busculada.

Rutierul echipei Jumbo-Visma a fost descalificat pentru gestul său, iar cel al echipei Deceuninck-Quick Step a fost declarat câştigător al etapei.

This is the worst crash I’ve seen in a long time. I’m not religious but I’m Praying hard for @FabioJakobsen right now #tourofpoland pic.twitter.com/4TCuUVDU4V