Accident între două TIR-uri în judeţul Hunedoara. Unul dintre şoferi a rămas încarcerat

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Hunedoara, Carla Strujan, a declarat că unul dintre şoferii implicaţi în accident nu a păstrat distanţa de mers faţă de TIR-ul din faţa sa.

”Poliţia Oraşului Simeria, a fost sesizată prin intermediul apelului de urgenţă 112, cu privire la faptul că, pe DN7 la intrare în localitatea Simeria Veche, a avut loc un accident de circulaţie. Poliţiştii ajunşi la faţa locului, au constatat că un conducător auto în vârstă de 27 de ani, în timp ce conducea un autotren, pe direcţia Deva -Orăştie, pe fondul nepăstrării distanţei in mers faţă de un alt autotren aflat in faţa sa, l-a lovit in partea din spate. Şoferul vinovat de producerea accidentului a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a declarat Carla Strujan.

Circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ pe un singur sens în zona accidentului