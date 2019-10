Articol publicat in: Life

Acest test de perspicacitate face ravagii pe internet. Tu cât de repede poţi să-l rezolvi. Este vorba despre siguranţa ta

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 49 min) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Un nou test de perspicacitate face ravagii pe internet. Sarcina este să descoperi, cât mai repede, cele 11 indicii că locuința din imaginea de mai jos este o țintă ușoară pentru spărgătorii de case.

La o primă vedere, locuinţa din imagine nu pare specială, însă fotografia conține mai multe detalii ce arată că proprietarul casei nu este acasă și că hoții pot da o spargere sigură, scrie a1.ro. Citeşte şi Trei bărbaţi, reţinuţi după ce au furat mai multe bunuri dintr-o locuinţă Provocare are rol educativ, respectiv îi anvaţă pe oameni măsurile de siguranță pe care și le pot lua împotriva hoților. Cei care s-au apucat au rezolvat puzzle-ul în 2 minute, tot atât le-ar trebui şi hoților să își dea seama că o locuință este o pradă ușoară. loading...

