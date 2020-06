Act crimnal în mijlocul râului. Cel puţin 30 de morţi şi zeci de dispăruţi, după ciocnirea a două a vapoare VIDEO

Tragedia s-a petrecut în apropierea capitalei Bangladeshului, oraşul Dhaka, iar zeci de persoane sunt încă date dispărute. Oficialii nu pot confirma câte persoane se aflau la bord, dar se estimează că numărul acestora ar fi fost în jur de 100.

Ministrul de stat pentru navigaţie, Khalid Mahmud, spune că a văzut înregistrările de pe camerele de supraveghere şi "pare să fie o crimă, mai mult decât un accident".

Deocamdată nu au fost date publicităţii cauzele oficiale ale coliziunii, dar presa locală relatează că aceasta s-a produs la o oră de trafic intens, când râul era înţesat de nave cu pasageri care mergeau la serviciu. "Am scos din râu 30 de cadavre. 20 de bărbaţi, şapte femei şi trei copii", a declarat, pentru AFP, Abul Khair, un scafandru de la brigada de pompieri.

CCTV footage: As many as 23 killed including 6 women & 3 children while dozens missing after a ferry with around 50 passengers onboard capsized in Buriganga river in Bangladesh’s capital Dhaka around 9:30 am today. Search & rescue operations underway @ZeeNews pic.twitter.com/2fSQpQuFqh