Amanta care A SPART vestiarul FCSB şi-a pus silicoane. Cum arată acum BOMBA-SEXY bătută de nevestele fotbaliştilor FOTO

Ada Hululei a fost agresată de soția fotbalistului, ajutată de nevasta lui Mihai Pintilii. Scandalul a avut loc în timpul meciului FCSB - Hapoel Beersheva, într-o toaletă de la Arena Naţională.

Scandal MONSTRU la meciul FCSB-Hapoel Beer Sheva. Soţiile steliştilor, BĂTAIE CRÂNCENĂ în WC-ul de la loja VIP

"Recunosc că am greşit, că am avut o aventură, o relaţie, aşa cum vreţi voi să o numiţi... Dar faptul că mi se pun în cârcă tot mai multe nume şi tot mai multe relaţii neadevărate îmi strică imaginea, nu mai pot merge la şcoală liniştită, râd colegii de mine! Noi am avut o poveste de iubire, dar nu aşa cum s-a scris. Sunt prea afectată, prea supărată, pot intra în depresie. Dacă oamenii consideră că am greşit fiindcă m-am implicat într-o relaţie cu un om care urma să se căsătorească, este dreptul lor, dar cred că trebuie să fie judecată şi partea cealaltă şi agresiunea la care am fost supusă. Singura mea greşeală a fost atunci când am dat prima declaraţie, dar apoi am fost distrusă în public", declara Ada Hululei.

Gigi Becali, propunere ŞOC pentru amanta fotbalistului de la FCSB, bătută de neveste în WC

"Nu a încercat să îmi salveze imaginea şi mi-aş fi dorit să mă apere şi să recunoască ce a fost între noi. Am văzut că a ieşit şi domnul Becali şi a făcut declaraţii, dar vreau să spună şi el ceva! Am fost la Medicina Legală, mi-am scos actele care dovedesc agresiunea, să vedem ce va fi. Relaţia a durat din octombrie anul trecut până în iulie anul ăsta. Nu a fost o relaţie propriu-zisă, nu am stat împreună, dar el a fost important pentru mine. Stau acum şi plâng aici pentru că i-am făcut şi lui rău. Atunci când s-a consumat bătaia, discuţia cu ea a fost doar prin pumnii şi palmele ei. Jignirile au urmat de a doua zi, şi-a exprimat furia prin bătaie, mi-a spus: cât am aşteptat momentul ăsta!", a mai spus Ada Hululei.

Ada Hululei a trecut peste nefericitul episod, iar acum a suferit, acum, o transformare uluitoare: și-a pus silicoane imense! Operația a făcut-o chiar la începutul acestui an.