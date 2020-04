Adam Schlesinger, membru al trupei Fountains of Wayne, a murit la 52 de ani din cauza coronavirusului

Schlesinger a murit miercuri dimineață, potrivit revistei Variety. Un comunicat lansat de familia sa anunță că acesta se afla în spital, după ce a fost infectat cu noul coronavirus.

Adam Schlesinger era chitarist și compozitor al trupei Fountains of Wayne, formată în 1995 și denumită după un magazin de ornamente pentru exterior din statul american New Jersey.

În cariera sa, Adam Schlesinger a fost nominalizat la premiile Oscar, Globurile de Aur, Tony, Grammy și Emmy. A câștigat un premiu Grammy în 2009 și trei premii Emmy, ultimul în 2019.

În 1997 a fost nominalizat la premiile Oscar pentru versurile melodiei That Thing You Do!, apărută în filmul cu același nume regizat de Tom Hanks.

Şi pianistul jazz Ellis Marsalis Jr. a murit după ce a fost infectat cu COVID-19

Pianistul jazz Ellis Marsalis Jr. a murit miercuri noapte, la vârsta de 85 de ani, din cauza unor complicaţii pe fondul coronavirusului. Fiul său, saxofonistul Branford Marsalis, a fost cel care a făcut tristul anunț.

Originar din New Orleans, Ellis Marsalis i-a ajutat pe Wynton, Branford, Delfeayo şi Jason, patru dintre fiii lui, să aibă, la rândul lor, o carieră strălucitoare în industria muzicii.

În prezent, Wynton Marsalis este trompetist şi director la Jazz at Lincoln Center, Branford Marsalis este saxofonist, Delfeayo Marsalis este trombonist, iar Jason Marsalis este baterist.

“Tatăl meu a fost un uriaş muzician şi profesor şi mai minunat ca tată. A investit tot ce a avut pentru a ne face să fim la cel mai înalt nivel posibil”, a spus Brandford Marsalis.

Ellis Marsalis i-a avut, în anii 1950-1960, mentori pe unii ca Ed Blackwell, Cannonball Adderley, Nat Adderley şi Al Hirt. Acesta a predat la New Orleans Center for Creative Arts în anii ’70s, iar printre studenţii lui s-au aflat Terence Blanchard, Harry Connick Jr., Donald Harrison, Marlon Jordan, Kent Jordan şi Nicholas Payton.

În 2008, Ellis Marsalis a fost inclus în Louisiana Music Hall of Fame, iar Center for Music din New Orleans a primit numele lui cu un an înainte.

LaToya Cantrell, primarul din New Orleans, l-a numit pe Ellis Marsalis “prototipul a ceea ce vrem să spunem când vorbim despre jazzul din New Orleans”.