Adele, de nerecunoscut după ce a slăbit 50 de kilograme. Cântăreaţa a devenit o adevărată bombă sexy

În anul 2009, artista ajunsese să cântărească aproape 100 de kilograme şi, deşi făcea eforturi să slăbească, reuşea să elimine destul de puţin, apoi se îngrăşa la loc. Se pare că a găsit secretul şi a ajuns să cântărească aproximativ 50 de kilograme.

Artista a apărut pe o plajă din Anguilla, o insulă din arhipelagul Caraibe care aparține Marii Britanii. Îmbrăcată într-o rochiță simplă, cu buline albe, Adele afişa un zâmbet larg, ceea ce înseamnă că se simte extraordinar la această greutate.

La scurt timp după ce s-a despărţit de soţul ei, Adele adoptat un regim alimentar bazat în mare parte pe preparate vegetariene. A renunțat la carne, alcool și la dulciuri, dar și la ceaiuri, pe care în trecut le consuma cu zahăr din belșug.

„Obișnuiam să beau 10 căni pe zi, cu două linguri de zahăr în fiecare, astfel încât consumam 20 de linguri de zahăr pe zi. Acum nu mai beau și am mai multă energie ca oricând”, s-a confesat artista într-un interviu acordat ziarului The Sun.

S-a despărţit de soțul ei după 3 ani de căsnicie

Într-o declarație dată publicității pe 19 aprilie, Adele şi Konecki au transmis că „se angajează să-şi crească împreună fiul cu dragoste„. Potrivit declaraţiei transmise, perechea a precizat că nu vor fi făcute alte comentarii cu privire la despărţire şi a cerut să le fie respectat dreptul la intimitate.

Adele l-a născut pe fiul ei, Angelo, în octombrie 2012. Cântăreața în vârstă de 30 de ani s-a căsătorit cu Simon Konecki, fondatorul unei organizații de caritate, în 2016, după cinci ani de relație.

Cine este Adele

Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută ca Adele, este cântăreaţă şi compozitoare. Ea a debutat la 19 ani şi s-a bucurat de un real succes comercial, fiind apreciată şi de criticii muzicali. Adele a fost prima artistă care a primit premiul Critics’ Choice la BRIT Awards, iar, în 2012, a câştigat şase premii Grammy. Înzestrată cu o voce excepţională, artista nu s-a ferit să exprime deziluziile sale în dragoste în melodii precum „Someone Like You” şi „Rolling in the Deep”.

Cel de-al treilea album al cântăreţei, intitulat „25”, a fost lansat pe 20 noiembrie 2015, doborând toate recordurile, atât pe piaţa din Marea Britanie, cât şi în SUA. Artista are, în total, 15 premii Grammy, dar și un Oscar, primit în 2013, pentru piesa „Skyfall” de pe coloana sonoră a peliculei omonime.