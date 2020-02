Adelina Pestriţu a făcut senzaţie la Milano într-o ţinută de 13 mii de euro! Cizmele ei costă cât o maşină

Vedeta a fost brand ambasador pentru Philipp Plein, iar apariția ei a fost cu greutate și la propriu, și la figurat. Cizmele purtate la Milano costă o avere și cântăresc 7 kg.

În noiembrie 2019, Adelina Pestrițu și-a văzut visul cu ochii: a primit premiul pentru cel mai bun influencer din România, acordat de postul E! Entertainment, și a participat la gala din Los Angeles, pășind pe covorul roșu alături de vedete precum Kim Kardashian, Jennifer Aniston sau Gwen Stefani.

Evenimentul internațional nu a rămas unul izolat, căci altele la fel de importante și-au făcut loc în agenda Adelinei. Cel mai recent este contractul de imagine cu brand-ul internațional Philipp Plein, pe care Adelina l-a anunțat, plină de entuziasm, pe rețelele sociale.

"Sunt tare încântată să vă anunț că, pentru a doua oară, am fost selectată de echipa Philipp Plein influencer-ul care să reprezinte România la Fashion Show-ul din cadrul Săptămânii Modei de la Milano. Prima experiență de acest gen alături de designer-ul internațional am petrecut-o la New York, unde împreună cu soțul meu i-am vizitat locuința din Manhattan, unde a organizat un super-party, urmând ca de această dată să fiu prezentă la Milano.

Astăzi mi-am ales și outfit-ul. Vă spun doar că încălțările cântăresc în jur de 7 kg și sunt din ultima lui colecție, o piesă de rezistență despre care s-a vorbit îndelung la nivel mondial”, a scris Adelina pe rețelele sociale, în urmă cu 4 zile, înainte de a decola spre Milano.

Iată că așteptarea a meritat, căci apariția a fost pe cât de spectaculoasă, pe atât de scumpă. Cum era și firesc, bruneta a purtat haine și accesorii Philipp Plein, dar să vorbim despre fiecare cu dovezi: poze și prețuri.



Cizmele, adevărate bijuterii cu 9 catarame și mii de cristale, fac parte din cea mai nouă colecție a excentricului designer german și costă cât o mașină nou-nouță, de exemplu o Toyota Aygo, o Dacia Logan full option sau un Hyundai i20. Mai exact, conform magazinelor online de lux, 10.324 de euro.