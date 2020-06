Adelina Pestriţu a rămas fără permis de DOUĂ ori în 20 de minute. Cum a fost posibil

Adelina Pestrițu a rămas în urmă cu patru ani fără permis, după o deplasare la Focșani pentru un eveniment. Vedeta se grăbea să ajungă în București cât mai repede, iar din acest motiv conducea cu peste 150 de kilometri la oră.

Aceasta a fost oprită de un echipaj care i-a luat imediat permisul și i-a oferit o dovadă. Însă, la doar 20 de minute acesta a fost observată conducând cu viteză de un alt echipaj. În urma deplăsării, Adelina a rămas fără permis timp de șapte luni.

"Dacă exista cineva în țara asta să bifeze asemenea greșeală, eu sunt aceea. Acum 4 ani, am mers la Focșani, la un eveniment pe care aveam să-l prezint. După ce am terminat, am zis - gata, nu mai stau peste noapte, trebuie să ajung rapid la București. Și cum eram vitezomană, am mers cu viteză destul de mare, nu mai știu cât aveam, peste 150 la oră. M-a oprit un echipaj prima dată, mi l-au luat. Am plecat ușor nervoasă de pe loc și în 20 de minute am fost din nou oprită de un alt echipaj care mergea în sens opus, dar a văzut că am viteză și a venit după mine. Le-am spus: eu circul cu o dovadă, nu mai am permis. Tocmai m-au oprit colegii dumneavoastră. Mi-au spus că mi-l iau și a doua oară. Nici nu credeam că e posibil. După o perioadă în care am mai avut voie să conduc, a trebuit să predau permisul. L-am predat pentru 7 luni. În instanță am mai primit o lună spor. S-au cumulat cele două abateri - trei luni cu trei luni, plus bonus o lună" - a povestit Adelina la Digi24.