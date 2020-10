Adelina Pestriţu, schimbare radicală de look. Cum arată blondă: "Vreau părerea voastră"

Adelina Pestrițu a decis să facă o simulare și le-a arătat fanilor ce a ieșit: blondă, cu părul lung. Vedeta le-a cerut părerea admiratorilor săi în ceea ce privește un nou look.

Unii dintre aceștia au fost încântați de culoarea aleasă, însă cei mai mulţi i-au spus că o preferau cu părul lung.

”Multi dintre voi imi spuneti ca vreti sa revin la par lung. Am facut o simulare de schimbare totala de look cu ajutorul perucii din par natural. Vreau parerea voastra in comentarii!”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

Adelina Pestriţu a slăbit enorm: "Nu m-a interesat cum arăt"

Adelina Pestriţu a fost infectată cu coronavirus, însă după mai multe zile de tratament, a reuşit să se vindece. Chiar dacă a suferit de o formă uşoară, vedeta a fost extrem de afectată, însă, a reuşit să conştientize multe lucruri şi care sunt priorităţile în viaţă.

Bruneta a postat câteva imagini cu ea, unde este de nerecunoscut, după ce a slăbit foarte mult. "Prima zi dupa 3 saptamani in care nu m am machiat, nu m a interesat ce port sau cum arat. Astazi am vrut sa ma rasfat putin. Mi am facut un make up light si m am imbracat intr-un outfit din noua mea colectie", a scris bruneta la imaginea postată pe reţelele de socializare. (Vezi AICI imaginea)