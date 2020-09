FOTO Adelina Pestriţu, de nerecunoscut după ce a fost infectată cu Covid-19. A slăbit enorm: "Nu m-a interesat cum arăt"

Bruneta a postat câteva imagini cu ea, unde este de nerecunoscut, după ce a slăbit foarte mult. "Prima zi dupa 3 saptamani in care nu m am machiat, nu m a interesat ce port sau cum arat. Astazi am vrut sa ma rasfat putin. Mi am facut un make up light si m am imbracat intr-un outfit din noua mea colectie", a scris bruneta la imaginea postată pe reţelele de socializare.

Cum se simte Adelina acum, după ce s-a vindecat de Covid-19?

"Am învățat să prețuiesc mai mult sănătatea și să prioritizez ceea ce contează în esență. A fost un eveniment care m-a trecut prin toate stările. M-a zdruncinat bine și m-a făcut să realizez multe despre pericol, boală, agonie, oameni, singurătate, dor. Mi-a deschis ochii mai mult decât credeam că îi aveam deschiși până la acel moment.

Sunt bine acum. Mă hrănesc corespunzător, îmi iau vitamine, pastile pentru imunitate, mă hidratez intens și dorm mai mult decât o făceam până acum. Odihna ajută organismul să se refacă.Încerc să îmi revin la normal, să îmi reiau activitatea. Mă simt bine, dar după un astfel de eveniment fiecare om are nevoie de o perioadă de recuperare", a spus Adelina Pestriţu pe Instagram.