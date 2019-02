Adevărat sau fals: 5 mituri despre constipaţie

Iata cateva dintre cele mai frecvente mituri despre constipatie:

Mituri constipatie # 1: Toate fibrele au acelasi efect

Alimentatia bogata in fibre te ajuta sa te simti satul si sa ai un tranzit intestinal regulat. Fibrele insolubile, in special, pot ajuta la inlaturarea constipatiei pentru ca sunt nedigerabile si nu se dizolva in apa. Ceea ce inseamna ca tranzitul intestinal este mult mai rapid. Printre sursele foarte bune de fibre insolubile se numara painea din cereale integrale, pastele si cerealele integrale. Fibrele solubile se dizolva in apa. insa daca sunt incluse intr-o dieta saraca in grasimi si colesterol, fibrele scad riscul aparitiei bolilor de inima. Fibrele solubile se gasesc in fasole, alune si in alte produse asemanatoare.

Mituri constipatie # 2: Prunele ajuta tranzitul intestinal

Este adevarat, aceste fructe, normale sau uscate, si-au cucerit reputatia de „remediu natural" impotriva constipatiei. Prunele pot preveni sau imbunatati simptomele constipatiei. Fructele contin o multime de fibre insolubile ca si laxativul natural sorbitol. De asemenea, prunele au in componenta si fibre solubile care ajuta la reducerea nivelului colesterolului.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.