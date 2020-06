Adevarat sau fals? Mituri despre alimentatie transmise din generatie in generatie

1. Supa de pui iti face bine cand esti racit

Iti aduci aminte de celebra supa de pui pe care mama ta ti-o prepara de fiecare data cand te pricopseai cu o raceala sau gripa? Intotdeauna avea efectul scontat, nu-i asa? Oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca lucrurile chiar asa stau. Se pare ca acest preparat te ajuta sa invingi gripa sau raceala. Nu doar ca preparatul fierbinte ajuta la curatarea sinusurilor tale congestionate, insa anumite componente din supa reduc din simptomele bolii, sustine un grup de cercetatori. Asa ca data viitoare cand esti racit suna-ti mama pentru a-i da reteta secreta de supa.

2. Ar trebui sa mananci legume verzi

Intregul curcubeu de fructe si legume este important pentru sanatatea ta asa ca de ce ar trebui sa acorzi o atentie sporita legumelor verzi, te-ai putea intreba. Mama a sustinut mereu ca legumele verzi sunt mai benefice pentru sanatate decat legumele de celalalte culori. Adevarul este ca legumele verzi sunt bogate in nitrati, care au efect pozitiv asupra circulatiei sangelui, sanatatii inimii si a performantei fizice. Asta daca mai aveai nevoie de inca un motiv pentru a manca napi...

3. Consumul de lapte intareste oasele

Nu doresti sa fii mai mare si mai puternic? Desi s-a discutat mult, in utima perioada, despre cat de eficace este consumul de lapte in cresterea oaselor, exista studii care au demonstrat ca proteinele si calciul din lapte sunt importante pentru cresterea oaselor in cazul adolescentilor sau a celor care sufera de degradarea oaselor. Iar in cazul celor care au intoleranta la lactoza exista legumele verzi, bogate in calciu combinate co o sursa proteica de calitate.

4. Fa mereu gargara dupa ce te-ai spalat pe dinti

Potrivit unui studiu, gargara cu apa, dupa ce te-ai spalat pe dinti, reduce sansele de a te imbolnavi in special cand este vorba despre infectii ale aparatului respirator. Ceea ce inseamna ca acest obicei te ajuta sa previi raceala si gripa.

