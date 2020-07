Adevărul despre ispita Bianca Pop, care spunea că nu iese din casă fără 1000 de euro cash. Câţi bani are, de fapt, bruneta

”Miuța de euro din poșetă există. Și va exista. Pe card, nu cash. De fapt, nici card nu am la mine, de fapt umblu cu telefonul și acolo sunt băgate toate. Dar, oricum, nu are cine să mă jefuiască pentru că la ce cunoștințe și relații am... Și nici nu sunt niciodată singură, niciunde.

Nu aș vrea să câștig la Loto... În fiecare zi îmi intră bani în cont. De la fani, de la oameni care mă curtează...”, susține controversata ispită.

O discuţie dintre ea şi o amică, părea să sugereze că Bianca Pop se afla într+un impas, în ceea ce priveşte situația ei financiară. Mai mult decât atât, ar fi apelat la diverse metode nu tocmai ortodoxe de a face rost de bani.

”Patru milioane șase sute (460 lei, n. red.). Sunt supărată, viața mea, nu am un leu. Trebuie să îi dau bani mamei să meargă la mare... Am oameni care îmi vor da bani, dar nu astăzi. Sunt care vor să mă #$% pe bani, dar nu vreau... Mai bine mor de foame...”, a explicat Bianca Pop într-o conversație devenită virală pe internet, potrivit Wowbiz.ro.

Declaraţia anului în showbiz vine de la o "ispită": Eu fără 1000 de euro în poşetă nu ies din casă, mă simt boschetară

Bianca Pop, acuzată de prostituţie

Bianca Pop, una dintre ispitele din show-ul difuzat de Antena 1, a fost protagonista unui pictorial incendiar. Tânăra a dat dovadă, încă o dată, că este lipsită de orice fel de inhibiții și s-a lăsat fotografiată în cele mai senzuale poziții.

Bianca Pop a fost acuzată de prostituție şi a făcut mărturisiri uluitoare pentru Cancan.

"Peste tot au apărut poze cu mine, poze pe care eu le-am făcut pentru o anumită revistă. Nu vreau să dau nume pentru că nu am fost plătită să fac acest lucru. Totul e pentru bani! Trebuie să mănânc și eu.

Pozele au ajuns pe diferite site-uri de escorte și a trebuit să trimit actele mele ca să dovedesc că sunt folosite abuziv. Eu nu am făcut așa ceva. Încă sunt tânără și frumoasă și îmi permit să fac bani cu imaginea și numele meu. Nu mă interesează ce spune lumea, fiecare spune ce vrea", a declarat Bianca Pop.