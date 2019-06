Declaraţia anului în showbiz vine de la o "ispită": Eu fără 1000 de euro în poşetă nu ies din casă, mă simt boschetară

Una dintre cele mai sexy ispite de la Insula Iubirii a stârnit o serie de reacții controversate în mediul online după ce a declarat într-un interviu că nu iese din casă fără 1.000 de euro pentru că s-ar simți ca o „boschetară".

"Eu nu ies din casa daca n-am minim cash in poseta 1000 euro plus bani pe carduri. Adica, n-ai cum. Ma simt ca o boschetara fara 1000 euro, cum sa ies asa in oras? E putina suma. Daca n-am cash atat nu ies din casa," a spus Bianca Pop.

Bianca a devenit cunoscuta in cadrul show-ului "Insula Iubirii" acolo unde joaca rolul de ispita. Ea are ca misiune sa-l faca pe concurentul Eusebiu sa se indragosteasca de ea. Pana acum insa, misiunea nu prea i-a reusit.

INSULA IUBIRII 2019. Au cedat pasiunii imediat după miezul nopţii, credeau că sunt camerele oprite VIDEO

Bruneta sexy și-a anunțat fanii că o duce foarte bine, că și-a făcut numeroase operații estetice pentru a ajunge la look-ul dorit. Desemnată de Antena 1, într-un material realizat de Xtra Night Show, „cea mai bogată ispită” de pe „Insula Iubirii”, orădeanca a lăsat ușile deschise atât a apartamentului luat cu chirie într-un cartier rezidențial din București, dar și în viața ei.

Plecată de la vârsta de 19 ani de acasă, orădeanca în vârstă de 29 ani, spune că talentul și șmecheria sunt lucrurile cele mai importante care au ajutat-o în viață: Am plecat de acasă la 19 ani am cunoscut persoane care nu trebuia să le cunosc, am ajuns pe unde am ajuns, am urcat frumos pe o scăriţă, aşa, şi mi-au făcut talentul. Alo, doi-zece, doi-zece”, a adăugat aceasta.

Când e în oraș atât Bianca, cât și prietenul ei Ciprian Pian, unul dintre liderii unui clan interlop din București sunt însoțiți de bodyguarzi: „Am fost în **** cu domnul Ciprian și ne-am făcut talente cu șampanii, cu alea-alea, așa frumos (…) Eram cu vreo 40 de persoane, adică n-ai cum să te apropii de masa mea, știi?! (…) Cam 20 (bodyguarzi – n.red.) sunt mereu. Anturajele lui sunt foarte mari. Sunt securizată oriunde merg”.