ADEVĂRUL despre scenele de sex din FERMA. Un concurent spune TOT

Vali Barbulescu a rupt tacerea in privinta scenelor de sex din Ferma.

Imagini incendiare la Ferma: "Te doresc... Din tot sufletul şi din tot corpul". Doi concurenţi au uitat complet de camere VIDEO

"Mie îmi plac oamenii când se iubesc, când se întâlnesc, când fac sex. (...) Nu știu... Nu am fost lângă ei. Am auzit și eu. Nu pot să confirm, nici să infirm. Imaginile vorbesc de la sine. Cât timp am stat noi în cocioabă nu s-a întâmplat nimic" a spus Vali Bărbulescu.

Noi scene incendiare la Ferma. Camerele de supraveghere au surprins totul. "Nu erau destule paturi în camera comună"

"Sunt sănătos, voinic, proaspăt întors de la Ferma. Acum pot să merg la evenimente. Mă bucur de libertate. Atunci când ești privat de niște lucruri îți dai seama că trebuie să apreciezi mai mult ceea ce ai de fapt. Mi-au lipsit familia, iubita mea și tabieturile de zi cu zi. Eu nu sunt în măsură să judec foarte tare ce se întâmplă la Ferma. S-a ajuns la mai mult scandal, mai multă ceartă, la mai multă intrigă, mai multă nebunie", a mai spus Vali Bărbulescu.