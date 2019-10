Articol publicat in: Justitie

Scandal la CSM, Adina Florea NU a fost validată şefă a secţie speciale. De şase ori nu a fost cvorum

Publicat: Marţi, 08 Octombrie 2019 07:25 // Actualizat: Marţi, 08 Octombrie 2019 10:39 // Sursa: romaniatv.net Plenul CSM era aşteptat să valideze, marţi, rezultatele concursului pentru conducerea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie, la care adjunctul secţiei, Adina Florea, s-a situat pe primul loc. Pentru a şasea oară, însă, nu s-a întrunit cvorumul şi s-a cerut amânarea validării rezultatelor până când Curtea de Justiţie a UE se va pronunţa cu privire la conformitatea înfiinţării acestei structuri cu dreptul european. UPDATE: Preşedintele CSM, Lia Savonea, a propus marţi o modificare legislativă „rapidă", care să prevadă ca membrii Consiliului Superior al Magistraturii care absentează nemotivat la şedinţele de plen să îşi piardă de drept mandatul, transmite Agerpres. Lia Savonea a convocat, marţi, o nouă şedinţă a plenului Consiliului, care avea pe ordinea de zi numirea Adinei Florea la şefia Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ). La începutul şedinţei s-a constatat că nu este întrunit cvorumul necesar deoarece lipsesc şase membri, printre care procurorul general Bogdan Licu, ministrul Justiţiei, Ana Birchall, şi membri din Secţia pentru procurori. „Lucrările plenului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 15 membri. Suntem 13 membri prezenţi. Am citit în presă că mai mulţi procurori au fost convocaţi astăzi la sediul Parchetului General. Mie mi se pare că avem o perpetuare a unui blocaj în funcţionarea activităţii plenului CSM. Trebuie să reamintesc că, la patru şedinţe legal convocate, la datele de 20 iunie, 24 iunie, 1 iulie şi 3 iulie, s-a refuzat de către anumiţi membri, în principal procurori, să se prezinte pentru a se asigura desfăşurarea şedinţelor. Eu constat că nu avem pârghii, instituţional vorbind, pentru a asigura respectarea legii în cadrul CSM, situaţie în acord de care vă propun să solicităm ca, în regim de urgenţă, să fie adoptate măsuri legislative care să deblocheze actuala situaţie printr-o procedură rapidă, parlamentară, de care o fi. Este necesară modificarea art. 27 alin. 2 din Legea 317/2004, care reglementează cvorumul şedinţelor de plen", a spus Lia Savonea. Ea s-a arătat deranjată de „semnalele" date de ministrul Justiţiei privind participarea la şedinţa de plen a CSM şi a spus că este vorba de o „coordonare" a Anei Birchall cu procurorii din CSM pentru a nu se prezenta la şedinţă. Zi importantă în justiţie. Plenul CSM a avut de mai multe ori pe ordinea de zi validarea rezultatelor concursului pentru şefia Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie, la care Adina Florea s-a situat pe primul loc. De cinci ori deja şedinţa s-a amânat din lipsă de cvorum, ultima dată în 17 septembrie. De asemenea, plenul CSM are pe ordinea de zi şi contestaţia formulată de procurorul militar Bogdan Ciprian Pîrlog, căruia i-a fost respinsă candidatura la concurs. La ultima şedinţă, Asociaţia ”Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” a cerut plenului CSM să amâne discutarea aspectelor ce vizează Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) până când Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) se va pronunţa cu privire la conformitatea înfiinţării acestei structuri cu dreptul european. În cazul în care conducerea CSM nu doreşte să amâne discuţia pe acest subiect, reprezentanţii asociaţiei au cerut membrilor CSM boicotarea şedinţei. Anterior, şapte dintre membri Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), doi judecători şi cinci procurori, au cerut amânarea oricăror discuţii despre Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie până după publicarea rapoartelor GRECO şi Comisiei de la Veneţia, invocând faptul că se cere desfiinţarea secţiei. Aceştia au precizat anterior că în mod deliberat nu participă la şedinţele plenului. În schimb, reprezentanţii societăţii civile au transmis că această atitudine nu li se pare normală. Adina Florea s-a clasat pe primul loc la concursul pentru şefia Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie, post rămas vacant după numirea lui Gheorghe Stan judecător la Curtea Constituţională, ea clasându-se pe primul loc după susţinerea proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor funcţiei de conducere. Validarea rezultatului concursului şi numirea în funcţie a candidatului admis se află pe poziţia 3 pe ordinea de zi a şedinţei de marţi a plenului CSM, programată să înceapă la ora 14.30 Adina Florea a obţinut punctajul 9,86. Pe locul al doilea s-a situat Sorin Eugen Iasinovschi cu punctaj final 8,85, în timp ce Bogdan Pîrlog, procurorul care a deschis ancheta referitoare la evenimentele din 10 august 2018, din Piaţa Victoriei, a obţinut punctajul 3,85. Între timp, Pîrlog este cercetat disciplinar de Inspecţia Judiciară pentru "manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale" din cauza unor declaraţii referitoare la Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie. Conform CSM, rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi contestate. Candidaţii au susţinut un interviu şi au prezentat un proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere.

