Adina Florea ar putea fi numită oficial şefa SIIJ. Ultimele şedinţe ale CSM au fost boicotate

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net La ultima şedinţă a Plenului CSM, din 8 octombrie, au lipsit patru procurori, ministrul Justiţiei, Ana Birchall, şi procurorul general interimar, Bogdan Licu. Preşedintele CSM, Lia Savonea, a convocat, marţi, o nouă şedinţă a plenului Consiliului, care are pe ordinea de zi numirea Adinei Florea la şefia Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ).



Totodată, pe ordinea de zi se află şi dispunerea măsurilor legale cu privire la cererea lui Gheorghe Stan referitoare la rezervarea unui post de procuror la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, până la încetarea mandatului de judecător la Curtea Constituţională a României. Lia Savonea, preşedintele CSM, sesizează Curtea Constituţională cu privire la acţiunile ministrului Justiţiei, Ana Birchall



Adina Florea a promovat concursul pentru funcţia de procuror şef al SIIJ în luna iunie, însă ea nu a fost numită efectiv, deoarece şedinţele convocate de Lia Savonea pe această temă au fost amânate de şase ori, după ce majoritatea procurorilor din CSM au refuzat să se prezinte.



Refuzul procurorilor de a mai veni la şedinţele de plen au determinat-o pe Lia Savonea să anunţe o "criză fără precedent" în cadrul instituţiei, ea declarând că va sesiza CCR în privinţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de acţiunile ministrului Justiţiei, Ana Birchall, pe care o acuză de "ingerinţă gravă în activitatea procurorilor" şi de "acţiuni de subminare a autorităţii CSM".



De asemenea, Lia Savonea a propus modificarea legislaţiei, în sensul reducerii cvorumului pentru şedinţe la 2/3 dintre membri, dar şi sancţionarea celor care lipsesc nejustificat cu pierderea funcţiei în cadrul Consiliului.



De cealaltă parte, procurorii sunt nemulţumiţi de faptul că Lia Savonea a iniţiat "în secret" un proiect de modificare a legii Agenţiei Naţionale de Integritate, fără ca ei să fie anunţaţi.



Procurorii îi mai reproşează Liei Savonea că emite comunicate în numele CSM şi nu sunt de acord de modul în care sunt convocate şedinţele de plen.



În plus, Lia Savonea şi Ana Birchall se află în conflict deschis pe mai multe teme, ministrul Justiţiei reproşându-i în dese rânduri preşedintelui CSM că nu o consultă atunci când convoacă şedinţele de plen, dar şi că CSM întârzie de trei luni să trimită un punct de vedere cu privire la rapoartele GRECO. loading...

