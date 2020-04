Administratorul DNS Birotica, firma care livrează statului echipamente de protectie medicala: "Nu avem legătură cu Sebastian Ghiţă"

Peste 900 de achizitii directe (initiate din catalogul electronic - n.red.) pentru cumpararea mastilor au avut loc în cele două săptămâni de la instaurarea stării de urgenţă în România, potrivit datelor din sistemul de achizitii publice Sicap, centralizate de Ziare.com.

Cele mai mari loturi le-au cerut, de regula, spitalele si serviciile de ambulanta, dar au cumpărat şi inspectoratele de politie, jandarmii si unitatile militare şi unele ministere si prefecturi, parte dintre consiliile judetene, penitenciarele si administratiile de stat, companiile de transport, unele institute de statistica si cercetare şi primării.

Potrivit datelor Ziare.com, aproape doua treimi dintre contractele de achitizie directa din ultimele doua saptamani au fost castigate de doua firme care au, in linii mari, aceiasi actionari si care, de regula, vand produse pentru birou, nu marfuri sanitare.

Din totalul celor circa 900 de proceduri de cumparare directa, aproape 600 (adica circa doua treimi) s-au incheiat cu firmele DNS Birotica SRL si Direct Distributie Birotica SRL. Ambele apartin aceleiasi familii. Mai exact, la DNS Birotica SRL - care a inregistrat cele mai mari vanzari de masti chirurgicale - actionari sunt Nicolae Stefan Dobrin (care e si administrator), Corina Camelia Dobrin si Vasile Dobrin (fratele lui Nicolae Stefan).

La societatea Direct Distributie Birotica SRL, administrator este tot Nicolae Stefan Dobrin. Si tot acesta este si actionar, alaturi de Corina Camelia Dobrin.

Cele doua firme au mai vandut masti si inainte de instaurarea starii de urgenta, doar ca in cantitati mult mai mici.

Nicolae Dobrin: Firma nu are nicio legătură cu Sebastian Ghiţă. Aici lucrez eu cu fratii mei, cu sotia mea si cumnata mea. Este firma noastra

Administratorul societatilor, Nicolae Dobrin, a declarat pentru Ziare.com că nu are nicio legătură cu Sebastian Ghita, că nu a vorbit cu el nici macar la telefon. De asemenea, a explicat că succesul se datoreaza muncii si relatiei sale comerciale cu China, de unde importa marfa vanduta in Romania (inclusiv mastile chirurgicale).

"Noi chiar pregatim un drept la replica pe aceasta tema. Noi in relatia cu Asesoft nu doar ca am avut o mare problema de imagine. Dar am pierdut 200.000 de euro. (...) Am livrat niste marfa. Niste tonnere. Si toate acele firme (din grupul Asesoft - n.red.) au intrat in insolventa. Iar eu am bilete la ordine si o serie de documente despre care lumea nu stie. Si vreau ca oamenii sa afle. (...) Nu l-am cunoscut niciodata (pe Sebastian Ghita - n.red.) N-am vorbit niciodata cu el la telefon. N-am nicio treaba cu asa ceva (...) Ca sa nu se mai spuna ca DNS este firma lui Sebastian Ghita. Firma are numele DNS de la: Dobrin Nicolae Stefan. Si a fost facuta in 2004, pe 6 aprilie. De ziua mea. Aici lucrez eu cu fratii mei, cu sotia mea si cumnata mea. Este firma noastra. N-are nicio legatura cu Ghita (...)", a precizat Nicolae Dobrin pentru Ziare.com.

Intrebat cum a reusit, totusi, sa castige atat de mult din piata mastilor, intr-un timp atat de scurt, seful DNS Birotica si Direct Distributie Birotica a declarat:

"Noi lucram cu China de peste 15 ani. Eu in fiecare an merg acolo, minim 15 zile. Noi castigam licitatii pe parte de papetarie, tocmai pentru ca importam direct din China. Si avem stocuri de marfa, pe papetarie, de 1,5 milioane de euro. Pe produse de curatenie aveam stocuri de 300.000 de euro. Si tot asa. Noi nu suntem intermediari, sa plimbam marfa de colo-dincolo. Am primit oferta de la intermediari, care voiau sa ne ia marfa la pret mai mare. Dar am refuzat. Nu fac asa ceva. Luam din China si livram direct la beneficiar. (...) Pe segmente de marfa de calitate cel putin medie, multe firme mari cumpara de la noi. Tocmai pentru ca noi aducem din China. E nisa noastra. Anul trecut, am adus cam 23 de containere. E foarte simplu, cand ai relatia cu China, sa aduci marfa pe o anumita nisa. Noi am pus acolo (in Sicap - n.red.) pretul pe care il cerem. Cine a vrut a cumparat. Cine nu, nu. Ca doar nu toti au luat de la noi!", a mai spus Nicolae Dobrin.

Reacţia lui Nicolea Dobrin vine după ce la finele saptamanii trecute, deputatul USR Claudiu Nasui a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca in spatele firmei DNS SRL s-ar afla, de fapt, Sebastian Ghita.

"Pandemia este rea pentru economie, dar este o mare oportunitate pentru unii. Platforma de analiză a achizițiilor Banii noștri, a căutat în achizițiile directe făcute de statul român în luna martie. Ce să vezi? Aceiași abonați la contractele cu statul ies la iveală oricare ar fi criza. Orice ar fi, lor le merge bine. Cele mai bănoase contracte au fost câștigate de firma DNS Birotica care a câștigat, în total, contracte de aproape 11 milioane de lei. Puțini au auzit de numele firmei acesteia. E normal. Dar mai mulți am auzit de persoana care se află în spatele acestei firme, domnul Sebastian Ghiță, fost deputat PSD (http://tiny.cc/luuzlz). Face afaceri bune cu statul zilele astea această firmă, mai ales prin achiziții directe", a scris Claudiu Năsui.