Adolescent de 15 ani, electrocutat în faţa prietenilor

Adolescentul în vârstă de 15 ani s-a electrocutat intr-un transformator electric, dupa ce fortase usa pentru a putea intra. Totul s-a intamplat de fata cu prietenii sai, tot minori, care au cerut ajutor, dar nimeni nu l-a mai putut salva.

Potrivit politistilor, trei adolescenti cu varste cuprinse intre 13 si 15 ani au fortat usa unui imobil in care se afla un transformator electric despre care nu stiau ca este si functional. La scurt timp, unul dintre ei, cel in varsta de 15 ani, a cazut ca secerat la pamant, electrocutat. Prietenii lui au fugit sa ceara ajutor, iar in scurt timp la fata locului s-au deplasat medicii si politistii, insa baiatul nu a mai putut fi salvat.

Oamenii legii au deschis acum o ancheta si urmeaza sa afle ce anume cautau cei trei in transformatorul electric, potrivit dejeanul.ro.