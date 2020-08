Adolescentul de 14 ani care a prezis pandemia de coronavirus avertizează din nou: O nouă catastrofă globală va avea loc

Abhigya Anand este cel mai tanar student care si-a incheiat studiile despre Vastu Shastra, o doctrina veche a culturii hinduse care analizeaza modul in care natura afecteaza umanitatea. In plus, el are o diploma postuniversitara in microbiologie ayurvedica.

Abhigya asigura in noul sau videoclip ca 5 septembrie a acestui an va fi data la care Covid-19 va fi eradicat complet. El a subliniat ca este posibila scaparea de „aceste focare pandemice" numai daca se obtine „imunitate", scrie easternherald.com

Pe de alta parte, Abhigya Anand a spus ca este necesar sa se pună punct uciderii animalelor deoarece aceasta are consecinte „in Karma noastra". „Daca o facem, va trebui sa ne confruntam cu furia mamei natura", a subliniat el.

Anand a specificat ca la 20 decembrie va incepe sa izbucneasca o noua tragedie care culmina in martie 2021.

In videoclipul din august 2019, baiatul astrolog a explicat ca, in noiembrie 2019 se va dezvolta o boala care se va raspandi pe intreaga planeta. El a subliniat ca China va fi una dintre tarile cele mai afectate de fenomen.

Abhigya Anand a ajuns la aceasta concluzie pe baza unei eclipse lunare si alinieri planetare de anul trecut. In plus, el a explicat ca pe 31 martie va veni momentul culminant al acestei catastrofe, rodul unirii lui Marte cu Jupiter, Saturn si Luna.

